Así fue el momento en que trasladaron a los arrestados del desbloqueo en El Alto

Las imágenes del operativo “Corredor Humanitario” mostraron este sábado cómo fueron trasladadas las primeras personas arrestadas durante las tareas de desbloqueo en Puente Río Seco, uno de los puntos intervenidos por la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en la ciudad de El Alto.

De acuerdo con los reportes, la Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos para dispersar a grupos de movilizados que empezaban a agruparse nuevamente en el sector, mientras avanzaba el despliegue para recuperar el control de la vía.

Como resultado de la intervención, al menos 10 personas, entre varones y mujeres, fueron arrestadas en el lugar. Posteriormente, fueron subidas a vehículos policiales y trasladadas a dependencias de la institución para las investigaciones correspondientes.

Las imágenes también reflejaron el fuerte despliegue de uniformados en el sector, mientras se consolidaba el control de Puente Río Seco, considerado un punto estratégico dentro del operativo de desbloqueo.

Tras la intervención, el operativo permitió habilitar de inmediato el paso vehicular por la zona, restableciendo la circulación en uno de los sectores afectados por los bloqueos.

La acción forma parte del plan “Corredor Humanitario”, activado para liberar rutas, garantizar el tránsito de ambulancias, alimentos, combustible, oxígeno y otros servicios esenciales, en medio de los bloqueos que afectan al departamento de La Paz.

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