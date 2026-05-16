Policía toma Puente Río Seco y reporta primeros arrestos en el operativo de desbloqueo

En el marco del operativo “Corredor Humanitario”, la Policía Boliviana tomó el control del sector de Puente Río Seco, en El Alto, como parte del plan de desbloqueo de rutas estratégicas afectadas por las movilizaciones sociales.

Durante la intervención, los efectivos policiales realizaron los primeros arrestos relacionados con el operativo, además del decomiso de diversos objetos que se encontraban en el lugar. Según los reportes preliminares, también se hallaron bebidas alcohólicas en el sector intervenido.

La acción forma parte del despliegue policial y militar que busca restablecer la libre circulación, habilitar corredores humanitarios y garantizar el paso de ambulancias, alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y otros servicios esenciales.

Puente Río Seco es considerado un punto clave dentro de las rutas de conexión de El Alto, por lo que su liberación representa un avance importante para el restablecimiento gradual del tránsito vehicular.

Las autoridades mantienen el operativo en diferentes sectores con el objetivo de evitar que los puntos de bloqueo sean reinstalados y asegurar que la población pueda retomar sus actividades con normalidad.

Hasta el momento, se espera un informe oficial que detalle el número de personas arrestadas, los objetos decomisados y el avance del operativo en esta zona.

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