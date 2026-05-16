Gobierno se reúne con la COR de El Alto para buscar acuerdos y pacificar el país

Este sábado, el Presidente Rodrigo Paz y el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, sostienen una reunión con la Central Obrera Regional de El Alto, reafirmando la voluntad del Gobierno de escuchar, coordinar y construir soluciones junto a los sectores sociales.

«Continúa el esfuerzo de diálogo para pacificar el país», remarcó el ministro Zamora.

También está la ministra de Salud, Marcela Flores y el viceministro de Vivienda, Jhosua Bellot. La reunión se efectúa en la Casa Grande del Pueblo, bajo la línea de llegar a consensos que beneficien a toda la población tras semanas de bloqueos en las vías.

El titular de Obras Públicas remarcó que Bolivia necesita unidad, paz y trabajo conjunto para seguir avanzando. Insistió en el diálogo con los sectores sociales que no tengan fines políticos.

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