El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió un reporte climatológico para las principales ciudades capitales del país durante este domingo. Las condiciones atmosféricas presentan una marcada división geográfica que obligará a la población a tomar recaudos.

Altiplano bajo cero: el frío extremo azota el occidente

El altiplano boliviano registra las temperaturas más bajas de la temporada con heladas severas que congelan las primeras horas de la jornada. La ciudad de El Alto lidera este descenso térmico con una mínima extrema de -5°C, alcanzando una máxima estimada de apenas 14°C bajo cielos despejados.

Oruro y Potosí se suman a este escenario invernal con registros mínimos que se ubican en los -1°C y -4°C respectivamente. No obstante, el intenso sol altiplánico permitirá que ambas capitales recuperen terreno por la tarde con máximas que oscilarán entre los 16°C y 17°C.

Por su parte, la sede de gobierno mantendrá un ambiente frío pero relativamente más templado en comparación con sus regiones vecinas. La Paz registrará una mínima de 5°C y se prevé que el termómetro ascienda hasta los 21°C durante una tarde totalmente soleada.

Inestabilidad en los valles y el sur del país

Los valles interandinos muestran un comportamiento meteorológico variado que transita desde mañanas templadas hasta noches con nubosidad e inestabilidad. Cochabamba disfrutará de un clima cálido con una máxima de 25°C, mientras que Sucre experimentará cielos nublados y probables lluvias nocturnas con una mínima de 6°C.

El sur del país sentirá con fuerza el cambio de estación debido a un notable enfriamiento ambiental en las primeras horas del día. Tarija reporta una temperatura mínima de 0°C, manteniéndose bajo un manto de nubosidad constante y precipitaciones intermitentes que limitarán la máxima a los 14°C.

Alerta por tormentas y lluvias en el oriente y la Amazonía

En contraste absoluto, las regiones del oriente y el norte amazónico enfrentan un panorama marcado por la alta humedad y los fenómenos lluviosos. Cobija registrará un ambiente caluroso con una máxima de 32°C, aunque la jornada estará acompañada por intensos chubascos durante la tarde.

Finalmente, las capitales de Trinidad y Santa Cruz se verán afectadas por frentes húmedos que generarán precipitaciones de diversa intensidad. El territorio beniano se encuentra bajo alerta por tormentas eléctricas vespertinas, mientras que la capital cruceña mantendrá lluvias persistentes con una temperatura máxima de 22°C.



Imagen: Facebook Senamhi Bolivia.

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