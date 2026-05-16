“El Gobierno no tiene que ceder”: Analista sugiere aprehensión para bloqueadores en carceletas militares especiales

La sede de Gobierno se encuentra actualmente bajo un asedio estratégico impulsado por sectores movilizados que buscan aislar al Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo que indica el coronel y analista Jorge Santistevan advirtió. En este sentido, indicó que “los bloqueadores están siendo incentivados intelectualmente por un grupo de personas que están detrás de ellos; han cercado la sede de Gobierno” y que “quieren debilitar al presidente Rodrigo Paz para que pierda el nexo con las instituciones y los principales departamentos”.

El despliegue de la fuerza y la respuesta judicial

Frente a la crisis vial, el jefe de Estado dispuso el despliegue inmediato de las fuerzas del orden para despejar las principales carreteras del país. No obstante, el especialista señaló que el mandatario “ha ordenado asertivamente la intervención de policías y militares, pero eso no es suficiente, lo que se tiene que entender es que el desbloqueo no es suficiente”, por lo que exigió la acción de fiscales y jueces para “llevar detenidos a los insurrectos que están dirigiendo operaciones en el terreno”.

Medidas de reclusión y firmeza institucional

La estrategia de contención propuesta por el analista sugiere un aislamiento riguroso de los promotores de las protestas para evitar la contaminación de los procesos penales.

Santistevan recomendó trasladar a los sospechosos a “carceletas especiales militares, no involucrarlos con los presos comunes” y lanzó una dura advertencia al asegurar que “no tiene que ceder el Gobierno, sino pierden el control y pueden perder el gobierno”.

El experto indicó que el respaldo de la sociedad civil frente a estas protestas es clave. Asimismo, sobre el Órgano Ejecutivo, indicó que “se debe seguir el intento de pacificar el país a través del diálogo, ya no con imposiciones, la imposición es la ley”, abriendo también la posibilidad de buscar una mediación a través de la Iglesia católica.

El estado de excepción en zonas críticas

Además, señaló que si las mesas de negociación fracasan, el uso de facultades constitucionales extraordinarias surge como la última alternativa para devolver la normalidad a las regiones afectadas. Santistevan recordó que “el artículo 137 de la Constitución habla del Estado de excepción, es para estas situaciones” y concluyó que esta medida debe aplicarse “solo en los puntos de zonas rojas más álgidas”, identificando específicamente focos de conflicto en San Julián y El Alto.

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