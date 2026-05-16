Cochamanidis asegura que el desbloqueo era un clamor popular y ratifica la Asamblea de la Cruceñidad

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, manifestó que la intervención de la Policía y los militares para desbloquear las rutas del país responde directamente a un clamor del pueblo boliviano. El líder cívico remarcó que la sociedad civil necesitaba de forma urgente las vías expeditas para recuperar la normalidad y frenar el perjuicio generalizado.

Cochamanidis aseguró que las demandas de las movilizaciones están completamente injustificadas y representan un peligroso hecho con fines netamente políticos. Bajo esta postura, el representante cruceño exigió que las autoridades competentes lleven ante la justicia a los responsables de los daños materiales y de las muertes registradas durante las protestas.

Santa Cruz definirá sus medidas en la Asamblea de la Cruceñidad

El portavoz cívico ratificó que la Asamblea de la Cruceñidad sigue en pie con el único objetivo de debatir acciones en defensa de la democracia nacional. Finalmente, Cochamanidis adelantó que el próximo lunes se determinarán las medidas institucionales a seguir y garantizó que la región acatará disciplinadamente los resultados de dicho encuentro.

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