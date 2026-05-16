Rector de la Uagrm: “Está en riesgo la democracia en Bolivia”

Ante la coyuntura de desbloqueo de puntos críticos en el país, principalmente en la sede de gobierno, el rector de la UAGRM, Reinerio Vargas, alertó que la nación vive un momento crítico donde la democracia está en riesgo por culpa de grupos sediciosos que intentan interrumpir la legislación vigente.

El líder académico lamentó el panorama que presenció en la sede de gobierno, asegurando que la ciudad de La Paz se encuentra prácticamente sitiada en medio de una caótica arremetida contra la institucionalidad. Para contrarrestar esta crisis, Vargas anunció que la universidad presentará un proyecto de ley junto a los senadores con el fin de garantizar el derecho a la movilización pacífica, pero frenando en seco la protesta criminal.

El rol de la fuerza pública y el financiamiento del caos

Respecto al desbloqueo de carreteras, la autoridad universitaria calificó el accionar de la Policía y el Ejército como un cumplimiento de su rol constitucional, aunque criticó la pasividad inicial del Ejecutivo. El rector afirmó que, a pesar de ser una medida ejecutada a destiempo, el uso de la fuerza pública debe aplaudirse debido a que los bloqueos de estas minorías financiadas ya han provocado desabastecimiento y trágicas muertes.

Un nuevo norte político para el país

La máxima autoridad de la UAGRM ratificó que la institución se sumará a la Asamblea de la Cruceñidad para declararse en pie de lucha y exigir que se preserve la libertad y la justicia. Finalmente, Vargas sentenció que es momento de terminar con el sometimiento del centralismo y profundizar de una vez por todas el modelo federal como el norte definitivo que debe seguir el país.

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