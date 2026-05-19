Policía en riesgo de perder la vista tras brutal agresión en estación de Mi Teleférico

Un efectivo de la Policía Boliviana se encuentra en estado crítico luego de haber sido agredido durante los incidentes registrados en estaciones de la empresa Mi Teleférico en la ciudad de La Paz. Según el gerente ejecutivo de la empresa, Christian Eduardo Rojas, el uniformado habría sufrido lesiones de extrema gravedad que incluso ponen en riesgo su visión.

“Uno de los policías está en situación crítica y es posible que pierda la vista debido a las agresiones que recibió. Mientras el segundo tiene golpes que no revisten una gravedad muy importante”, informó el ejecutivo, al detallar el estado de los agentes afectados.

Los hechos se habrían producido en el marco de los enfrentamientos que se registraron este lunes entre efectivos policiales y marchistas que buscaban ingresar al centro paceño.

De acuerdo con el reporte, también resultaron heridos al menos seis operadores de la empresa, quienes fueron trasladados a centros médicos tras las agresiones y posteriormente derivados a sus domicilios para que guarden reposo.

“Esto ha ido mucho más allá de una protesta de reivindicación social, ha llegado al vandalismo extremo. En la estación Celeste de la plaza Camacho han sido dos efectivos policiales los que han sufrido una agresión extrema”, señaló el gerente.

El ejecutivo también informó que, mediante cámaras de seguridad, se logró identificar a un grupo de al menos 10 personas que habrían participado en los hechos violentos. Las imágenes ya están siendo procesadas para su uso en investigaciones.

“Se procedió a hacer los acercamientos y se tiene identificadas a un grupo de personas que actuaron con violencia”, explicó.

La empresa estatal anunció que su unidad jurídica prepara las acciones legales correspondientes y que en las próximas horas se presentarán las denuncias ante el Ministerio Público, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables.

Mientras tanto, el servicio del teleférico continúa operando de manera parcial, con excepción de la estación Celeste de plaza Camacho, donde se realizan trabajos de reparación tras los daños registrados.

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