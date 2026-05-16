“Están golpeando al país”: Comité no descarta drásticas decisiones en Asamblea de la Cruceñidad

El Comité Pro Santa Cruz formalizó la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad para este lunes 18 de mayo a las 9:00 horas, con el objetivo de definir acciones inmediatas frente a la situación actual del país. El encuentro del Directorio Ampliado surge como una respuesta urgente ante los bloqueos de caminos que se desarrollan por segunda semana consecutiva en el país, concentrándose con mayor fuerza en la sede de gobierno.

El vicepresidente del Comité cívico, Agustín Zambrana, advirtió que la región está lista para asumir determinaciones de hecho que van desde movilizaciones masivas hasta la ejecución de un nuevo Cabildo. "Se va a retomar y se pondrá hora y fecha a la nueva relación de las regiones con el Estado", enfatizó la autoridad, señalando la urgencia de reestructurar el accionar de la clase política actual.

Foto: Red Uno.

Blindaje económico frente al conflicto

La máxima dirigencia cívica lamentó el fuerte impacto financiero que sufren los sectores productivos, calculando una afectación diaria de 80 millones de bolivianos que eleva peligrosamente el indicador de riesgo país. Frente a este escenario adverso y tras confirmarse que la Central Obrera Departamental (COD) cruceña se desmarcó de los conflictos, Zambrana explicó que blindar Santa Cruz significa garantizar que su aparato productor y laboral siga corriendo para sostener la estabilidad.

El pronunciamiento cívico fue enfático al señalar que existe una evidente "angurria" por tomar el sillón presidencial por vías no democráticas, alertando que la estabilidad del país se encuentra bajo una seria amenaza. "Este es un gobierno constitucional y se tiene que respetar", remarcó el vicepresidente del Comité, exigiendo que la paz social se imponga de manera definitiva sobre cualquier intento de Golpe de Estado.

Consenso institucional para el lunes

De acuerdo a lo que explicó Zambrana, la toma de decisiones del próximo lunes contará con la legitimidad de 24 sectores institucionales, las 15 provincias, los 4 bloques regionales, 56 municipios, expresidentes y la Junta Cívica. Finalmente, adelantó que convocarán a toda la ciudadanía para exigirle formalmente al presidente de la nación que aplique con firmeza las facultades constitucionales que le corresponden para restablecer el orden.

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