¿Lloverá en Santa Cruz este sábado? Así estará la temperatura este fin de semana

Durante las primeras horas del sábado se registrará una temperatura máxima de 25°C, mientras que el período vespertino alcanzará los 28°C con una leve mejora. La jornada cerrará con un ambiente templado que registrará una máxima de 26°C y una mínima que descenderá hasta los 21°C.

Pronóstico de los próximos días

La situación meteorológica sufrirá una transformación radical de cara al domingo debido al ingreso de un nuevo frente inestable. La temperatura máxima sufrirá un descenso hasta los 22°C y llegará acompañada de vientos del sureste que alcanzarán los 29 kilómetros por hora junto a leves precipitaciones.

El inicio de la semana laboral profundizará el ambiente fresco con una máxima que apenas llegará a los 17°C durante el lunes. Para el martes se prevé una ligera recuperación térmica con 19°C de máxima, aunque los vientos del sureste continuarán soplando a 22 kilómetros por hora.

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