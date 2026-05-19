El Transporte Libre se suma a las movilizaciones y anuncia bloqueo de carreteras a partir de este martes

La crisis de movilidad en el departamento amenaza con agudizarse drásticamente. La dirigencia del Transporte Libre de Cochabamba confirmó de manera oficial que, a partir de las primeras horas de este martes 19 de mayo, iniciará un bloqueo general de carreteras en todas las rutas que conectan a la región con el resto del país.

La medida de presión se ejecutará de forma coordinada con los sectores campesinos de las 16 provincias que ya se encuentran movilizados. Los transportistas instalarán puntos estratégicos de bloqueo en los cuatro ejes clave del departamento: el Trópico, el Cono Sur, el Valle Bajo y el Valle Alto.

"Independientemente de los sectores ya movilizados, nosotros nos vamos a organizar en diferentes puntos en las distintas zonas (...). No escatimamos todavía el centro de la ciudad, ya que esto sería para una medida extrema en caso de que el Gobierno siga con su intransigencia", advirtió Mario Mercado, representante del Transporte Libre.

Las demandas: Combustible bajo sospecha y falta de GNV

El sector fundamenta su protesta en la crítica situación energética que atraviesan los choferes de base. Según la dirigencia, existe una profunda desconfianza respecto al carburante que se comercializa en las estaciones de servicio, sumado a la imposibilidad técnica de migrar a otras alternativas más económicas.

Las demandas principales se concentran en dos puntos:

Certificación de calidad: Exigen a las autoridades del área hidrocarburífera que certifiquen de manera transparente la calidad del combustible distribuido, argumentando que los motores de sus herramientas de trabajo sufren daños constantes por presuntas impurezas.

Kits de conversión a GNV: Solicitan la adquisición inmediata y dotación de cilindros y equipos para la conversión a Gas Natural Vehicular (GNV).

"En resumen, no podemos trabajar ni con gasolina porque tenemos el miedo de que se arruinen nuestros motores. Y ahora queremos el recurso energético GNV, o sea, hablando del gas, pero tampoco hay equipos para poder instalar", detalló Mercado de forma contundente.

Con este anuncio, el eje troncal del país se encamina a una jornada de alta conflictividad, por lo que las terminales y las autoridades policiales sugieren a la población suspender los viajes interdepartamentales e interprovinciales programados para las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play