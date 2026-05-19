Difusión de información manipulada busca desestabilizar, afirma Gálvez

El vocero presidencial José Luis Gálvez advirtió sobre la difusión masiva de noticias falsas, especialmente a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, que buscan generar incertidumbre y alarma entre la ciudadanía.

“Han salido noticias de que el presidente había renunciado, que los ministros renunciaron… todo eso es falso y se hace circular para generar incertidumbre”, señaló Gálvez.

Supuestos fallecidos

El vocero explicó que estas informaciones manipuladas incluyen supuestos fallecimientos atribuibles a operaciones del gobierno, privatización de empresas, y supuestos desvíos de recursos del Banco Central, que en realidad no corresponden a hechos verificados.

“Toda esa lluvia de mentiras tiene un propósito político y busca exacerbar a los ciudadanos, manipular la buena fe y generar caos”, agregó.

Se identificará a los responsables

Gálvez enfatizó que la estrategia del gobierno es informar de manera transparente y garantizar la verdad, mientras se protege la seguridad y la tranquilidad de la población. Asimismo, reiteró que las autoridades continuarán aplicando la ley y tomando medidas para garantizar que los responsables de la violencia respondan ante la justicia.

“Es importante que los bolivianos comprendan que estas noticias falsas son herramientas de manipulación de quienes buscan desestabilizar la democracia y la paz social”, concluyó el vocero.

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