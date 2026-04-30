El nuevo Vocero Presidencial priorizará la transparencia y el diálogo fluido con la población

José Luis Gálvez, vocero presidencial, afirmó que su principal rol será ordenar la comunicación del Gobierno y fortalecer el diálogo con la población, en medio de un contexto marcado por movilizaciones y demandas sociales impulsadas por distintos sectores.

Durante una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, Gálvez explicó que su trabajo va más allá del cargo formal y se centra en transmitir con claridad la posición del Ejecutivo sobre los temas de coyuntura.

“Se pretende organizar la comunicación de las distintas áreas de gobierno y construir un sistema que permita dialogar de manera más fluida con la población y los medios”, sostuvo.

Respecto a las movilizaciones y al pliego de demandas de la Central Obrera Boliviana (COB), el vocero aseguró que el Gobierno analiza la situación “con la mayor seriedad y serenidad posible”, reconociendo la legitimidad de varias exigencias, aunque también advirtió la presencia de intereses políticos.

“Invitamos a los movilizados a sentarse a la mesa para construir de manera conjunta soluciones a los problemas planteados”, señaló.

Gálvez indicó que algunas protestas responden a sectores que se han visto afectados por la pérdida de privilegios del anterior modelo de gestión. Sin embargo, insistió en que el Ejecutivo está abierto a escuchar todas las demandas, especialmente aquellas que son legítimas.

Sobre su llegada al cargo, el vocero admitió que no estaba en sus planes asumir una función pública, pero que aceptó tras una reflexión personal y familiar. “Lo hago con la intención de contribuir a un cambio profundo y que le vaya bien al Gobierno, porque si le va bien, nos va bien a todos”, expresó.

En relación a la situación económica y energética, reconoció que el país enfrenta una “herencia compleja”, con un Estado debilitado.

En ese marco, se refirió a los problemas con la gasolina, señalando que el Gobierno ya trabaja en resarcimientos para los afectados y en mejorar la calidad del combustible. “La gasolina que está llegando a los surtidores ya cuenta con la calidad que merecemos los bolivianos”, afirmó.

Asimismo, admitió que uno de los desafíos pendientes es mejorar la comunicación sobre estos temas, especialmente en lo relacionado con compensaciones a los afectados.

Sobre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gálvez indicó que se encuentra en proceso de investigación para determinar su situación real. “El pueblo boliviano merece entender qué está pasando. No estamos funcionando bien y es necesario conocer el origen de los problemas”, manifestó.

Finalmente, el vocero destacó que el mandato del presidente es actuar con transparencia y decir la verdad, incluso cuando esta no resulte favorable. “El compromiso es reconstruir la política desde la honestidad. No siempre la verdad es agradable, pero hay que sostenerla y expresarla de la mejor manera”, concluyó.

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