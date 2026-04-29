Viceministro asegura investigación por lujosa “casa ejecutiva” hallada en predios de YPFB

Una denominada “casa ejecutiva” equipada con ambientes de lujo fue hallada en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicadas en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz. El hecho generó cuestionamientos y motivó el inicio de una investigación por parte del Viceministerio de Transparencia.

Durante un recorrido realizado por medios de comunicación, se observaron salas VIP, una sala de reuniones, cuatro habitaciones tipo suite con camas, televisores, sillones, parlantes y puertas con acceso digital mediante tarjetas, similares a las utilizadas en hoteles.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, calificó el hallazgo como un hecho grave y aseguró que no puede quedar impune. “Es indignante ciertamente ver este hecho. Esta política del despilfarro no puede quedar impune”, sostuvo la autoridad.

Asimismo, remarcó que los recursos utilizados para ese espacio pertenecen al Estado. “Estas obras, estos karaokes y estas habitaciones de lujo no son con recursos privados, esto es con plata de todos los bolivianos”.

García explicó que toda inversión pública debe cumplir procedimientos técnicos previos y responder a una necesidad institucional.

“Toda inversión de un boliviano que se vaya a generar con recursos públicos tiene que tener una etapa de planificación, de preinversión, tiene que justificar una utilidad, un aporte para la sociedad”, indicó.

En ese sentido, anunció una intervención formal y un relevamiento detallado de los ambientes encontrados. “Vamos a generar esta intervención por parte del Viceministerio de Transparencia en todos estos ambientes”.

Según una placa mostrada durante el recorrido, la infraestructura figura como “Construcción Casa Ejecutiva Santa Cruz” y habría sido edificada entre 2014 y 2015.

Consultado sobre cuándo se conoció la existencia del inmueble, García indicó que la información llegó recién en esta jornada.

“Esta información ha sido recién conocida por el presidente de YPFB, por lo que nosotros hemos tenido acceso a esta información recién en la fecha”.

La investigación buscará establecer quiénes usaban el lugar, bajo qué justificación fue construido y si existió daño económico al Estado.

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