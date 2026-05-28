José Luis Lupo asegura que el diálogo es la vía para pacificar Bolivia

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, conversó sobre los avances en los esfuerzos de diálogo que busca pacificar el país ante la crisis social y los bloqueos que afectan a La Paz y otras regiones. Según Lupo, existen dos frentes de diálogo principales: el Consejo Económico Social, que reúne a cerca de 500 participantes de distintos sectores y regiones, y la mesa impulsada por la Vicepresidencia junto a la Iglesia, Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, orientada a tratar directamente con los sectores movilizados.

Durante la entrevista, Lupo enfatizó que el Gobierno mantiene apertura total al diálogo, pero insistió en que deben participar únicamente los interlocutores legítimos y validados por sus bases. “Es crucial que los representantes sean genuinos y puedan sentarse con nosotros para encontrar soluciones”, afirmó.

Garantías a sus dirigentes

El ministro aseguró que se han ofrecido garantías a los dirigentes movilizados, incluyendo seguridad personal para asistir a las mesas de negociación sin riesgo de detención. Además, la mediación de la Iglesia y organismos de derechos humanos busca generar confianza y transparencia en el proceso.

“Estamos esperando que la iglesia convoque y dé el lugar eh día y hora que va a ser mañana, ojalá, para poder avanzar y las garantías se refieren obviamente a que nosotros no podemos vamos a actuar de mala fe, estamos actuando de buena fe. Garantías que ellos piden es vamos a ir a discutir con ustedes y no nos van a arrestar, por ejemplo. Obviamente que no. Claro que no, queremos sentarnos a discutir”, señaló Lupo.

Consecuencias de los bloqueos

Respecto a los bloqueos y medidas de presión, Lupo reiteró que la población está sufriendo los efectos en abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles. Por ello, subrayó la importancia de que las mesas de diálogo se desarrollen de manera efectiva y se logren acuerdos que permitan levantar las restricciones y restaurar la normalidad.

El ministro también aclaró que, aunque el Gobierno evalúa todos los instrumentos constitucionales, incluida la ley de abrogación de estados de excepción, la prioridad sigue siendo la solución mediante diálogo. Lupo calificó de “desinformación” las versiones sobre uso de francotiradores o intervención extranjera, asegurando que el Gobierno actúa siempre bajo la ley y la Constitución.

“El diálogo es el instrumento más importante en democracia, con el cual nos entendemos, nos escuchamos y resolvemos”, explicó.

Finalmente, Lupo indicó que se espera que la Iglesia convoque oficialmente la próxima reunión, prevista posiblemente para el jueves, y que los avances dependerán de la participación activa y responsable de todos los actores involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play