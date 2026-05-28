Jonatan Peñaranda será el protagonista de una gala especial rumbo a la final

La emoción continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces y esta noche será el turno de conocer más de cerca a uno de los grandes finalistas de la competencia: Jonatan Peñaranda.

El representante de la ciudad de La Paz será el protagonista de una noche especial, donde el público podrá descubrir más detalles de su historia, sus sueños, su inspiración, su trayectoria y cómo empezó a abrirse camino en el mundo de la música.

Jonatan llega a esta etapa decisiva después de demostrar talento, identidad artística y una evolución constante sobre el escenario, convirtiéndose en uno de los finalistas que buscará conquistar la gran final.

Durante el programa de esta noche, interpretará tres canciones sorprendentes, dedicadas a personas especiales y acompañado por sus mentores, quienes compartirán con él momentos llenos de emoción, música y conexión.

La gala será un preámbulo de lo que se vivirá este domingo 31 de mayo a las 21:00, cuando se lleve adelante la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

El público también puede ser parte de esta recta final apoyando a su participante favorito mediante la votación oficial en:

http://www.voto.reduno.com.bo

Cada voto cuenta y puede marcar la diferencia en el camino hacia el título.

No te pierdas esta noche especial dedicada a Jonatan Peñaranda, desde las 20:45, por la señal de Red Uno.

La final está cada vez más cerca y esta noche conoceremos el lado más personal, emotivo y artístico de uno de los grandes talentos que siguen en competencia.

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