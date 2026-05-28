Lilibeth Temo acompaña a Jonatan en su última presentación antes de la final

La noche dedicada a Jonatan Peñaranda en La Gran Batalla – Duelo de Voces llegó a su cierre con una presentación cargada de emoción, romanticismo y complicidad sobre el escenario.

Después de conocer más sobre su historia, sus sueños, su fe, sus inicios en la música y las personas que marcaron su camino, el finalista paceño volvió a subir al escenario para cerrar la gala de este miércoles.

Esta vez, Jonatan estuvo acompañado por su mentora Lilibeth Temo, con quien interpretó una ronda de canciones románticas que logró emocionar a todos los presentes en el set.

La presentación fue recibida con aplausos por parte del público y de los jueces, quienes acompañaron el momento con emoción, reconociendo el crecimiento artístico y personal que Jonatan mostró a lo largo de toda la competencia.

Para Lilibeth, esta etapa también representa un momento muy especial, ya que destacó la alegría de haber formado equipo junto a Jonatan y acompañarlo hasta la gran final.

“Muy feliz del equipo que me ha tocado formar junto a Jonatan”, expresó la mentora.

Con esta última presentación, Jonatan cerró una noche inolvidable, marcada por recuerdos familiares, homenajes, música popular, romanticismo y una conexión especial con quienes lo han apoyado desde el inicio.

Ahora, el representante de La Paz se prepara para la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, donde enfrentará a Sarahni Paniagua y Esteban Garnica, dos grandes talentos que también lograron conquistar al jurado y al público durante la competencia.

La gran final será este domingo 31 de mayo a las 21:00, en una velada imperdible donde el talento, la emoción y la música se vivirán al máximo.

El público ya puede apoyar a su finalista favorito ingresando a:

http://www.voto.reduno.com.bo

La votación estará abierta hasta el domingo y cada voto puede marcar la diferencia para definir al ganador de esta temporada.

Tres finalistas, una sola noche y un sueño por cumplir. La gran final de Duelo de Voces promete ser una de las galas más emocionantes de la competencia.

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