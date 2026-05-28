De cantar gratis a llegar a la final: la historia de Jonatan Peñaranda

Jonatan Peñaranda, uno de los grandes finalistas de La Gran Batalla – Duelo de Voces, abrió su corazón antes de la gran final y compartió parte de la historia que lo llevó hasta este momento decisivo de la competencia.

El representante de La Paz confesó que llegar a esta instancia significa cumplir un sueño que durante años pareció lejano, especialmente por las dificultades que atravesó en sus inicios dentro de la música.

“Estoy viviendo literalmente un sueño”, expresó Jonatan, al recordar que muchas veces recibió negativas, enfrentó puertas cerradas y tuvo que abrirse camino en una época en la que las redes sociales no ofrecían la misma posibilidad de llegar al público.

El finalista contó que durante varios años cantó gratis en diferentes eventos, sin recibir remuneración por su trabajo artístico. Según relató, llegó a normalizar esa situación, pese al esfuerzo que implicaba trasladarse, presentarse y sostener su pasión.

“Me costó bastante que me cierren las puertas, que no se cubra económicamente desde pasajes. Fueron años de cantar gratis en eventos, pero ha valido la pena. Lo normalicé tanto el no cobrar”, confesó.

Jonatan también reconoció que uno de los aprendizajes más importantes de su camino fue entender el valor de su propio trabajo.

“Tuve que aprender a darle el valor que tiene mi trabajo. Eso me costó mucho, me había acostumbrado años a cantar gratis, lo normalicé”, señaló.

Antes de llegar a La Gran Batalla – Duelo de Voces, el artista contó que intentaba encasillarse en un género musical, pero no lograba encontrar exactamente dónde pertenecía. Fue durante la competencia que pudo descubrir una nueva identidad artística.

“Hasta antes del programa estaba intentando encasillarme en algún género y no lo encontraba. Le agradezco a La Gran Batalla porque me ayudó a encontrar mi identidad”, afirmó.

Jonatan destacó que el programa le permitió explorar distintos estilos, fusionar sonidos y comprender que su camino musical no necesariamente debía limitarse a un solo género.

“Me ayudó a encontrar ese camino que no es un género como tal. Tal vez le vamos a dar una nueva etiqueta a esta mezcla de géneros, y me encanta”, expresó.

En medio de su testimonio, el finalista también habló de su fe, asegurando que Dios es el centro de su vida, de su pasión y de su canto.

“Dios es mi centro, es mi todo, mi pasión. Él ha sido el que me ha encontrado”, manifestó.

Jonatan recordó que hace 11 años asistió a un concierto de Matamba, donde fue invitado a una congregación. Desde entonces, comenzó un camino espiritual que, según él, le permitió encontrarse consigo mismo y darle sentido a su vida.

“Se convirtió en el centro y la fuerza de mi vida. Antes no tenía sentido, Él le ha dado un propósito a mi canto”, dijo.

Hoy, al mirar todo lo recorrido, Jonatan asegura sentirse profundamente agradecido, amado y honrado por estar en la final de la competencia.

“Me siento muy honrado y amado, y siento que todas esas oraciones y súplicas están siendo respondidas”, expresó.

Con una historia marcada por esfuerzo, fe, puertas cerradas, búsqueda de identidad y perseverancia, Jonatan Peñaranda llega a la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces como uno de los artistas que no solo encontró su voz, sino también el propósito detrás de ella.

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