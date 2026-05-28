¡La gran final está cerca! Jonatan, Sarahni y Esteban van por el título de Duelo de Voces

La emoción llega a su punto más alto en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Después de semanas llenas de talento, historias, lágrimas, crecimiento artístico y grandes presentaciones, la competencia se prepara para vivir su gran final.

Este domingo 31 de mayo, desde las 21:00, tres voces llegarán al escenario más importante del programa con un solo objetivo: convertirse en el gran ganador de esta temporada.

Los finalistas que buscarán conquistar el título son:

Jonatan Peñaranda, representante de La Paz, quien llegó a la final con una propuesta llena de identidad, ritmo y versatilidad.

Sarahni Paniagua, una de las voces más emotivas de la competencia, que logró conectar con el público a través de su sensibilidad, evolución y fuerza interpretativa.

Esteban Garnica, representante de Cochabamba, quien conquistó al jurado con su potencia vocal, su historia de vida y su entrega en cada presentación.

La gran final promete ser una noche inolvidable, cargada de música, emoción, sorpresas y momentos que marcarán el cierre de una competencia que reunió a grandes talentos bolivianos.

El público también será protagonista de esta última etapa y puede apoyar desde ahora a su participante favorito ingresando a:

http://www.voto.reduno.com.bo

Cada voto cuenta y puede marcar la diferencia en el resultado final.

No te pierdas la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, este domingo 31 de mayo a las 21:00, por la señal de Red Uno.

Tres finalistas. Una sola noche. Un ganador.

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