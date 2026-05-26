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La gran batalla

Esteban Garnica será el protagonista de una noche especial rumbo a la final

El finalista abrirá su historia al público en una noche especial donde se conocerán sus sueños, inspiración y secretos antes de la gran final.

Silvia Sanchez

26/05/2026 18:29

Agregar Reduno en
Esta noche es de Esteban Garnica en La Gran Batalla – Duelo de Voces
Santa Cruz, Bolivia

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La cuenta regresiva rumbo a la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces continúa, y esta noche será el turno de conocer más de cerca a uno de los grandes finalistas: Esteban Garnica.

Después de una noche cargada de emoción junto a Sarahni Paniagua, ahora el escenario se prepara para recibir al cochabambino que logró conquistar al jurado con su fuerza, evolución y estilo propio dentro de la competencia.

Esteban, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, abrirá su corazón para mostrar al público no solo al artista que ha crecido sobre el escenario, sino también a la persona detrás de la voz.

Esta noche conoceremos parte de su historia, sus sueños, su inspiración y esos secretos que lo han llevado a luchar por un lugar en la gran final de Duelo de Voces.

Además, Esteban interpretará tres canciones durante el programa, en una gala que promete emoción, talento y momentos especiales para todos sus seguidores.

El finalista llega a esta etapa decisiva después de demostrar versatilidad, potencia vocal y una conexión cada vez más fuerte con el público.

No te pierdas La Gran Batalla – Duelo de Voces, porque esta noche Esteban Garnica, que representa a la ciudad de Cochabamba, será el protagonista de una gala llena de música, recuerdos y expectativa rumbo a la final.

La competencia está cada vez más cerca de su desenlace y cada presentación puede marcar la diferencia.

Mira la programación en Red Uno Play

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