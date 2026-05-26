Comenzó la última semana antes de la gran final de La Gran Batalla – Duelo de Voces, una etapa especial en la que el público tendrá la oportunidad de conocer más de cerca a cada uno de los finalistas.

Durante estos días, los participantes mostrarán no solo su faceta artística, sino también parte de su historia, sus sueños, sus emociones y la vida que hay detrás de cada presentación.

La primera en abrir esta etapa fue Sarahni Paniagua, una de las grandes finalistas de la competencia, quien compartió detalles de su vida, su amor por la música y la emoción que siente al haber llegado hasta esta instancia.

Sarahni abre la semana final mostrando su historia y cantando junto a Lilibeth Temo

Tras mostrar parte de su historia y recordar su camino dentro del programa, Sarahni subió al escenario junto a su mentora Lilibeth Temo, con quien interpretó una poderosa versión de “Como yo nadie te ha amado”, canción del artista Bon Jovi.

La presentación estuvo cargada de fuerza, sentimiento y conexión entre mentora y participante, demostrando el trabajo que ambas construyeron a lo largo de la competencia.

Como cada noche, los jueces dieron a conocer sus devoluciones y destacaron la calidad de la interpretación, así como el crecimiento que Sarahni mostró desde su llegada al casting hasta convertirse en finalista.

Tito Larenti fue uno de los jueces que se pronunció y felicitó tanto a la mentora como a la participante por el talento, la guía y el profesionalismo sobre el escenario.

“Primero la mentora que tiene, porque honestamente, la mentora guió espectacular a su polluela. Cuando llegaste a este casting no había dudas, en ningún momento dudamos, porque vemos que ya estás en la final. Nadie se ha equivocado y todos escuchamos tu crecimiento absoluto por completo. Ha sido muy bueno desde el inicio, el crecimiento fue grande de verdad”, señaló.

Durante el programa también recordaron el momento en que Sarahni llegó al casting y cómo se preparó para destacarse dentro de la competencia.

Sarahni abre la semana final mostrando su historia y cantando junto a Lilibeth Temo

La finalista mostró que su camino no solo ha estado marcado por la voz, sino también por disciplina, esfuerzo y una evolución constante que hoy la coloca a un paso de la gran final.

Con esta presentación, Sarahni inició una semana decisiva en Duelo de Voces, donde cada finalista buscará conectar aún más con el público antes de la noche más esperada de la competencia.

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