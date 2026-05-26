Sarahni Paniagua emociona hasta las lágrimas al dedicar “Recuérdame” a su abuelita

Como parte de la dinámica especial de la última semana de La Gran Batalla – Duelo de Voces, Sarahni Paniagua volvió a subir al escenario, esta vez con una presentación cargada de sentimiento y dedicada a una persona muy especial: su querida abuelita.

La finalista interpretó “Recuérdame”, canción popularizada por Carlos Rivera, en una versión llena de emoción, sensibilidad y conexión personal.

Desde los primeros segundos, la interpretación logró tocar el corazón de los presentes en el set. La voz de Sarahni, acompañada por la carga emocional de la dedicatoria, provocó lágrimas en varios de los asistentes y también en parte del jurado.

Una de las más conmovidas fue Alenir Echeverría, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la presentación de la participante. La jueza destacó que Sarahni logró mostrarse auténtica, original y profundamente conectada con su historia.

“Primero, es un privilegio estar aquí, en esta oportunidad maravillosa de haber encontrado las tres voces espectaculares del Duelo de Voces. Felicitarte por el crecimiento que has tenido durante este tiempo. Hoy ha sido emocional, has sido Sarahni, la auténtica, la original. Gracias por el talento que Dios te da”, expresó Alenir.

La presentación se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, no solo por la canción elegida, sino por el significado que tuvo para Sarahni dedicarla a su abuelita.

En esta etapa final de la competencia, la participante volvió a demostrar que su camino en el programa no solo está marcado por su voz, sino también por su capacidad de transmitir emociones reales sobre el escenario.

Con esta interpretación, Sarahni reafirmó por qué llegó a la final de Duelo de Voces, mostrando una vez más su lado más humano, sensible y artístico.

Mira la programación en Red Uno Play