Esteban Garnica conmueve al jurado con una canción para su madre

La noche dedicada a Esteban Garnica en La Gran Batalla – Duelo de Voces arrancó con emoción, talento y una dedicatoria que tocó el corazón de todos.

El representante de Cochabamba, finalista de la competencia e integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, inició su ronda de presentaciones con una canción muy especial dedicada a su mamá Patricia.

Esteban interpretó “Pídeme la luna”, del recordado artista Leo Dan, en una presentación cargada de sentimiento, nostalgia y gratitud.

Sobre el escenario, el cochabambino volvió a demostrar la evolución que ha tenido desde el inicio del programa, dejando ver no solo su fuerza vocal, sino también la sensibilidad que lo caracteriza como artista.

Durante la ronda de devoluciones, Marco Veizaga destacó el crecimiento de Esteban a lo largo de toda la competencia y aseguró que está listo para dar nuevos pasos en su camino musical.

“Todo este proceso ha sido majestuoso. Estás listo para dar los siguientes pasos. Me siento tan feliz por vos y que puedas transmitir tu talento. Seguí con esa energía, tienes esa energía mágica”, expresó.

A su turno, Diego Ríos resaltó la humildad del participante, su historia de vida y el mérito de haber llegado hasta la gran final.

“Eres una persona muy humilde y de buen corazón, y eso se percibe. Ya eres la guía de muchos. Te felicito porque no es fácil, no todos los días hay un cantante de tu onda y poder llegar a una final. Felicitaciones y seguí para adelante”, señaló.

Tras escuchar las palabras del jurado, Esteban agradeció emocionado el acompañamiento recibido desde el primer día de competencia.

“Gracias por sus palabras, desde el primer día me han ayudado”, dijo.

Con esta interpretación dedicada a su madre, Esteban inició una noche profundamente especial, donde el público pudo conocer más de su historia, sus emociones y el camino que lo llevó a convertirse en uno de los grandes finalistas de Duelo de Voces.

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