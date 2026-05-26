Alarcón: “La ley Eva Copa es una bomba de tiempo contra la CPE”

El diputado de la Alianza Unidad, Carlos Alarcón, se refirió en entrevista a la abrogación de la ley 1341 de Estados de Excepción, también conocida como “Ley Eva Copa”, asegurando que esta normativa genera restricciones que paralizan la acción del gobierno frente a conflictos sociales y atentados a la seguridad ciudadana. Según explicó, la ley contiene múltiples candados que limitan la declaratoria de estados de excepción y la actuación de la policía y las fuerzas armadas en situaciones de violencia.

Alarcón calificó la ley como “una bomba de tiempo” heredada del expresidente Evo Morales, diseñada para que cualquier gobierno quede paralizado ante actos de vandalismo o violencia.

“Lo que estamos encontrando es que esta ley viola varios artículos de la Constitución que regulan el estado de excepción, como los plazos y procedimientos, y además protege a quienes cometen actos violentos”, señaló.

Se anula procedimientos

El legislador aclaró que los artículos de la Constitución ya establecen con claridad las condiciones para declarar un estado de excepción, incluyendo la duración y los mecanismos de comunicación con la Asamblea. Criticó que la ley Copa introduzca límites adicionales, como obligar al presidente a informar en 24 horas y permitir que la Asamblea modifique a su antojo el decreto presidencial, lo que considera un desnaturalizamiento del poder constitucional del Ejecutivo.

Sanciones

Alarcón enfatizó que la normativa también impide sancionar adecuadamente a quienes cometen delitos graves durante bloqueos, incluyendo privación de libertad o congelamiento de cuentas bancarias vinculadas a financiamiento ilícito, situaciones que incluso organismos internacionales han señalado como preocupantes.

“Se justifica plenamente la abrogatoria de esta ley; no otorga ningún poder adicional, solo entorpece la acción legal del gobierno frente a actos de violencia y terrorismo”, afirmó.

El diputado denunció que sectores movilizados han tomado cuarteles y aeropuertos, demostrando un alto nivel de desinstitucionalización que amenaza la autoridad estatal.

“Tenemos que recuperar la institucionalidad, la fuerza legal del Estado y el imperio de la Constitución, porque de lo contrario estaremos a merced de grupos minoritarios que se arrogan la representación de millones de bolivianos mientras violan sus derechos”, concluyó.

Finalmente, Alarcón recordó que mañana a las 11 de la mañana se realizará una sesión virtual en la Cámara de Diputados para tratar formalmente la abrogación de la ley 1341, en la que espera un voto favorable que permita restablecer el marco legal constitucional para actuar frente a bloqueos y actos violentos.

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