Gobierno aclara que reducción salarial no afecta a otros órganos del Estado

El vocero presidencial José Luis Gálvez se pronunció sobre la reciente medida de reducción salarial anunciada por el presidente Paz, afirmando que la iniciativa de recortar el salario del Ejecutivo en un 50% busca demostrar solidaridad con la población ante la crisis económica, pero no afecta a otros órganos del Estado.

“Esto va a tener su normativa específica que afecta al Ejecutivo, no necesariamente esto implica al resto de los órganos del Estado. No están obligados. Se trata de una iniciativa específica que afecta al presidente y los ministros, pero es una señal concreta de compromiso”, afirmó Gálvez.

Otras iniciativas

El vocero enfatizó que, aunque algunos funcionarios de otros poderes podrían optar por seguir iniciativas similares, cada órgano del Estado tiene autonomía y decidirá cómo manejar sus recursos, en concordancia con la Constitución y la ley.

“La normativa que se está estructurando no necesariamente afecta a los otros órganos del Estado, pero es grato escuchar que algunos han tomado iniciativas similares, siempre dentro de lo que les corresponde según la Constitución y las libertades que tienen”, indicó .

Muestra de empatía

Gálvez añadió que esta medida simbólica busca mostrar coherencia y compromiso frente a los bolivianos, reforzando la idea de que las autoridades deben dar ejemplo durante la actual crisis social y económica.

“El Presidente y su gabinete se ponen la camiseta para resolver los problemas entre todos. Esta medida tiene un sentido más simbólico, pero lo hacen de corazón”, concluyó.

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