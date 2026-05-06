Gobierno reafirma su vocación de diálogo y asegura que no tolerará actos de violencia

José Luis Gálvez, vocero presidencial, abordó este miércoles los recientes conflictos laborales y reafirmó el compromiso del gobierno con el diálogo y la resolución pacífica de los problemas logrando más de 10 mesas de diálogo en este último periodo evitando paros y bloqueos.

Crítica a la COB y a los actos violentos

Sin embargo, Gálvez no dudó en criticar a los sectores que se niegan a dialogar y optan por acciones violentas e intransigentes. En particular, se refirió a la toma del Ministerio de Trabajo por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), asegurando que no se puede permitir el uso de métodos de sicariato sindical ni el secuestro de funcionarios públicos.

“No hay lugar para el abuso, necesitamos trabajar de manera conjunta, en democracia”, expresó Gálvez.

El vocero presidencial enfatizó que, aunque el gobierno mantiene su disposición para resolver los problemas mediante el diálogo, no tolerará más actos de violencia como los ocurridos durante la ocupación del ministerio.

El Caso de los detenidos

En relación con los detenidos durante la intervención policial en el Ministerio de Trabajo, Gálvez señaló que el gobierno respetará el debido proceso.

“Si se comete un delito, los responsables deberán enfrentar la justicia conforme a la ley”, expresó, aclarando que no hay “ningún superior a la ley” y que el gobierno actuará con firmeza ante cualquier forma de violencia.

Se descarta cambio de Ministro de Trabajo

Al ser consultado sobre el posible reemplazo del ministro de Trabajo, Gálvez desmintió los rumores y ratificó el apoyo total al ministro.

“El presidente ha expresado su total solidaridad con el ministro, quien ha sido objeto de agresión”, agregó, subrayando que cualquier acusación o agresión debe ser denunciada y procesada conforme a la ley.

El futuro del diálogo

El vocero concluyó su intervención destacando que el gobierno continuará promoviendo el diálogo con todos los sectores y que se convocará a un gran encuentro el próximo sábado en Cochabamba.

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