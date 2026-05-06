Convocan a Evo a audiencia y legisladores piden “traerlo desde el Chapare”

El expresidente Evo Morales fue convocado a una audiencia judicial este lunes a las 08:30 en un juzgado de Tarija, en el marco de una denuncia por trata de personas, generando una nueva controversia política y judicial en el país.

Parlamentarios de distintas fuerzas políticas coincidieron en que el exmandatario debe presentarse ante la justicia para responder por las acusaciones. Incluso, algunos legisladores señalaron que, en caso de no asistir, el Ministerio de Gobierno debería ejecutar acciones para garantizar su comparecencia.

“El Ministerio de Gobierno lo tiene que hacer asistir, ingresando donde esté y ponerlo a disposición de la autoridad competente”, manifestó el senador José Ormachea.

En esa línea, también se pidió la elaboración de un plan estratégico para asegurar su presencia ante el juez, ante la posibilidad de que el exmandatario no acuda de manera voluntaria.

Desde sectores de oposición, además, se planteó ampliar la investigación a otros posibles delitos, incluyendo presuntos vínculos con narcotráfico, lo que incrementa la tensión en torno al caso.

Sin embargo, desde la Alianza Popular surgieron voces que cuestionan el proceso, calificándolo como una “cortina de humo” para desviar la atención de otros problemas nacionales.

Por su parte, la defensa legal de Morales rechazó la validez de la convocatoria judicial y confirmó que el exmandatario no se presentará a la audiencia. Argumentan que no existió una notificación adecuada y que el proceso carece de sustento legal.

“No corresponde que se presente porque no ha sido notificado correctamente”, señaló el abogado defensor del expresidente, Nelson Cox.

Asimismo, cuestionaron la existencia misma del caso, indicando que no habría una denuncia formal por parte de una presunta víctima, lo que —según sostienen— invalidaría el proceso.

“¿Dónde está la víctima? No hay delito si no existe una denuncia clara”, afirmaron.

La defensa también denunció que el caso estaría siendo utilizado con fines políticos, señalando que se busca responsabilizar al exmandatario de la coyuntura nacional.

Mientras tanto, la audiencia programada en Tarija genera expectativa, ya que podría marcar un nuevo capítulo en el proceso judicial y definir las acciones que tomarán las autoridades en caso de inasistencia del expresidente.

Mira la programación en Red Uno Play