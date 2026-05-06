Investigan presunto abuso entre internos en la cárcel de San Antonio en Cochabamba

La Dirección de Régimen Penitenciario investiga un caso de presunta agresión sexual entre dos reclusos en el penal de San Antonio, en la ciudad de Cochabamba.

De acuerdo con los primeros datos, el hecho involucra a un interno que habría agredido a otro privado de libertad. El acusado sería un expolicía que en 2025 fue sentenciado a 25 años de cárcel por un caso de vejaciones contra un voluntario del GACIP.

El director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Roberto Párraga, informó que el caso se encuentra en etapa de investigación administrativa. “Estamos en proceso de investigación. Régimen Penitenciario tiene un rol administrativo en seguridad penitenciaria, por lo que se activan los mecanismos correspondientes”, señaló.

Aclaró que la seguridad interna y el control de ingresos y conductas dentro del penal están bajo responsabilidad de la dirección del recinto. Asimismo, indicó que, hasta el momento, no se presentó una denuncia formal sobre el hecho.

Revisión de protocolos de visitas

Párraga añadió que se están revisando los protocolos de seguridad y control en los centros penitenciarios, especialmente tras recientes denuncias relacionadas con vulneraciones a menores en otros recintos. En ese marco, se prevé reforzar las medidas de control en áreas de visita y permanencia.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Cochabamba anunció que realizará una revisión de los protocolos de ingreso y control de visitas en los penales, luego de conocerse denuncias sobre presuntos hechos de abuso sexual contra una menor en otro centro penitenciario de máxima seguridad.

Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades dentro del penal de San Antonio.

Mira la programación en Red Uno Play