Operativo en Entre Ríos: hallan bolsas con pasta base de cocaína en terreno baldío

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) incautaron pasta base de cocaína durante un operativo de interdicción realizado en el Sindicato Independencia, en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

Según el reporte policial, durante las labores de patrullaje los agentes identificaron una senda que conducía a un terreno baldío, lo que llamó la atención del personal.

Tras realizar un rastrillaje en el lugar, los efectivos hallaron recipientes y bolsas que contenían una sustancia controlada. La prueba de campo realizada posteriormente dio resultado positivo para pasta base de cocaína.

El hallazgo fue comunicado al Ministerio Público, instancia que asumió el caso para su investigación y el inicio de las acciones legales correspondientes.



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