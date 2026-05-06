Acusado de violentar a su hijo podría enfrentar 20 años de cárcel

El caso de Caleb, el niño de seis años que fue brutalmente agredido presuntamente por su padre, en El Alto, continúa avanzando en el ámbito judicial mientras el menor permanece internado en estado delicado bajo atención médica especializada.

El fiscal Jorge Mamani informó que el Ministerio Público trabaja en la acusación formal contra el principal acusado por el delito de tentativa de infanticidio, una figura penal que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad. Vamos a solicitar la máxima sanción que establece la ley”, afirmó la autoridad.

Actualmente, el padre del menor cumple detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario de Chonchocoro, mientras continúan las investigaciones y la recolección de elementos probatorios.

Según explicó el fiscal, el imputado se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio durante las actuaciones investigativas.

“El imputado se ha acogido a su derecho constitucional de guardar silencio”, precisó Mamani.

El Ministerio Público recaba pruebas médicas, forenses y testimoniales que serán presentadas ante el tribunal para sustentar la acusación formal.

Las autoridades señalaron que la gravedad de las lesiones sufridas por el niño refuerza la tipificación del delito. Caleb presenta fracturas en el cráneo, inflamación cerebral y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, además de una incapacidad médico legal de 60 días.

No se descarta que las circunstancias del hecho y el estado de salud del menor influyan en la determinación de una sanción más severa dentro del marco legal.

Mientras tanto, Caleb continúa internado bajo observación médica constante. Su evolución es lenta y requiere tratamiento especializado tanto físico como psicológico.

La madre del menor pidió justicia y una sanción ejemplar contra el responsable de la agresión.

Desde la Fiscalía remarcaron que el objetivo del proceso no solo es sancionar al acusado, sino también sentar un precedente frente a hechos de violencia extrema contra menores.

El proceso judicial continúa en curso, mientras la población sigue atenta a la recuperación del niño y al desenlace de un caso que generó profunda conmoción e indignación en el país.

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