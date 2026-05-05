El caso del niño de 6 años que fue brutalmente agredido por su propio padre ha dado un giro judicial. El presunto agresor ya enfrenta un proceso por tentativa de infanticidio, mientras el menor continúa luchando por su vida en el Hospital del Niño.

Caleb permanece internado en estado delicado tras sufrir una violenta golpiza que le provocó una inflamación cerebral, una fractura en la frente y múltiples lesiones en su cuerpo.

El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando el menor se encontraba bajo el cuidado de su progenitor, un hombre de 24 años que fue aprehendido tras la intervención policial.

“El Ministerio Público ha remitido el caso ante la autoridad jurisdiccional y actualmente se desarrollan las audiencias de medidas cautelares”, informaron desde la Fiscalía.

La acusación es grave: tentativa de infanticidio. En ese marco, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del acusado por seis meses en el penal de Chonchocoro, mientras avanzan las investigaciones.

“Se está pidiendo la detención preventiva para este ciudadano por el delito de tentativa de infanticidio”, señaló el fiscal del caso.

La madre del menor, visiblemente afectada, exige justicia y acompaña de cerca la evolución de su hijo, quien permanece en una cama de hospital enfrentando un estado crítico.

“Es un niño que no merecía esto”, expresó entre lágrimas.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la toma de declaraciones a testigos que presenciaron el hecho, en un caso que ha generado indignación y vuelve a poner en agenda la violencia contra menores.

Mientras la justicia avanza, el pequeño Caleb sigue librando la batalla más importante: sobrevivir.

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