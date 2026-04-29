Indignante: Payasito denuncia agresión tras exigir pago por su trabajo

José Miguel, un joven que trabaja como payasito en fiestas infantiles, fue víctima de agresiones físicas y psicológicas luego de exigir el pago por un servicio que ya había cumplido.

Según el testimonio de la familia del afectado, todo comenzó cuando el animador envió a su hijo al evento, donde se desarrollaba un cumpleaños. Horas después, el menor alertó a su madre de que no querían cancelar el trabajo.

“Tipo siete de la noche me llama mi hijo y me dice: ‘mamá, el señor del cumpleaños no me quiere pagar’”, relató la madre. Ante esto, decidió acudir al lugar para verificar la situación.

Al llegar, encontró a su hijo siendo increpado y, posteriormente, agredido físicamente. “Ya le habían pegado en el brazo y le decían barbaridades”, aseguró.

La situación escaló cuando, según la denuncia, la familia contratante no solo se negó al pago, sino que también lanzó amenazas y acusaciones graves contra la víctima.

“Antes de ir a la policía me decían que su padre era coronel… y luego me amenazaron diciendo que iban a acusar a mi hijo de cosas falsas”, relató.

El denunciante asegura que incluso lo intimidaron con violencia extrema. “Nos vemos en el infierno, decían. Subí lo que quieras, no te tengas miedo”, habría sido la respuesta de los agresores cuando la víctima intentó registrar pruebas.

La familia exige justicia y garantías de seguridad, mientras el caso ya habría sido puesto en conocimiento de la Policía, a la espera de una investigación formal sobre la agresión y las amenazas denunciadas.

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