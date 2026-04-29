Seis niños en la orfandad y dos desaparecidos: El drama de los hijos de Elizabeth tras el tercer feminicidio en Cochabamba

La zona sur de la ciudad se convirtió en el escenario del tercer feminicidio registrado en el departamento en lo que va de 2026. Elizabeth, una joven madre de 29 años y nacionalidad peruana, fue hallada sin vida en su domicilio tras ser estrangulada. Sin embargo, más allá de la brutalidad del crimen, la preocupación de las autoridades se centra ahora en el destino de sus seis hijos, quienes hoy se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

El horror de los que se quedaron

Cuando el equipo multidisciplinario de la policía y la fiscalía llegó al lugar del hecho, se encontró con una escena desgarradora: cuatro niños, de entre 3 y 10 años, habían permanecido en la vivienda junto al cuerpo de su madre. Según el informe médico legal, la mujer falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento manual, con una data de muerte de entre 17 a 20 horas antes de la autopsia.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Maria René Morales, informó que estos cuatro menores ya se encuentran bajo custodia municipal y han sido trasladados a un centro de acogida.

"Los niños han estado en el lugar de los hechos. Por sus cortas edades, los más pequeños todavía están tratando de asimilar la situación, pero los más grandecitos tienen cabal conciencia de lo que ha sucedido", explicó Morales, subrayando que se les brinda contención psicológica inmediata.

Alerta máxima: Dos menores en poder del feminicida

La situación es aún más crítica para los otros dos hermanos. El presunto autor del feminicidio, quien también es de nacionalidad peruana y concubino de la víctima, huyó del lugar llevándose consigo a la hija mayor de 11 años y al hijo menor de apenas un año y seis meses.

La Policía Boliviana, a través de sus unidades de Inteligencia, ha desplegado operativos de búsqueda para dar con el paradero del sujeto, quien ya cuenta con una resolución de aprehensión. "Estamos en constante coordinación con Inteligencia porque el señor está prófugo y tiene en su posesión a estos dos menores de edad", advirtió la autoridad de la Defensoría.

Antecedentes del agresor

Aunque no existían denuncias previas por violencia familiar, el acusado tiene un historial delictivo que incluye denuncias por hurto en mayo de 2023 y febrero de este año. La falta de indicios de violencia previa resalta la importancia de la prevención y el monitoreo constante que, según la Defensoría, se intenta fortalecer mediante servicios 24/7.

Las autoridades instan a la población a brindar cualquier información que pueda dar con el paradero del feminicida y, sobre todo, para garantizar el rescate a salvo de los dos niños que aún se encuentran desaparecidos junto a él.

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