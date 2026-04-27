Cochabamba: Hallan sin vida a una joven en la zona sur

Un fuerte despliegue policial y fiscal se registra a estas horas en la zona sur de la ciudad, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 29 años. El caso, que dejó consternada a la zona de la calle Salcedo y Santibáñez, es investigado de manera preliminar bajo la tipificación de feminicidio.

Cronología del hecho

De acuerdo con los reportes extraoficiales, el trágico suceso habría ocurrido durante la noche de ayer, domingo. No obstante, el caso recién salió a la luz este lunes, luego de que un familiar se pusiera en contacto con los parientes de la víctima para informar sobre lo acontecido al interior del inmueble.

Escena del crimen y peritaje

Actualmente, el orden en el sector se encuentra alterado por el rigor de los procedimientos legales:

Perímetro de seguridad: La Policía Boliviana cerró la circulación vehicular y peatonal en la intersección de las calles Salcedo y Santibáñez con el uso de patrullas.

Presencia del Ministerio Público: El vehículo oficial de la Fiscalía y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) permanece en la puerta de la vivienda, donde los peritos realizan el procesamiento de la escena antes de proceder al levantamiento legal del cuerpo.

Unidad especializada: Personal de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia) lidera las investigaciones para recolectar indicios que permitan esclarecer las causas del deceso.

Incertidumbre entre los vecinos

Los habitantes del sector manifestaron su sorpresa, asegurando que en el domicilio residen varios inquilinos. Según los testimonios recabados en el lugar, nadie escuchó gritos ni ruidos de violencia durante la noche del domingo o la madrugada de hoy, lo que añade una capa de misterio a la investigación en curso.

Si las investigaciones confirman que se trata de una muerte violenta por razones de género, Cochabamba estaría registrando oficialmente su tercer caso de feminicidio en lo que va de la gestión 2026.

La información se encuentra en pleno desarrollo. Se aguarda un informe oficial de las autoridades policiales en las próximas horas para confirmar si existen aprehendidos o si el principal sospechoso se encuentra prófugo.

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