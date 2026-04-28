Fiscalía investiga deceso de una joven en la zona sur: pareja sería el principal sospechoso

El trabajo pericial en la intersección de las calles Salcedo y Santibáñez concluyó hace instantes con el traslado del cuerpo de la víctima hacia el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Aunque el caso se maneja con cautela, los indicios recolectados por la FELCV y la Fiscalía comienzan a dar luces sobre lo ocurrido al interior de la vivienda.

Asfixia: La probable causa del deceso

De manera extraoficial, fuentes cercanas a la investigación señalaron que la mujer de aproximadamente 29 años habría fallecido por asfixia. Esta hipótesis será confirmada o descartada en las próximas horas mediante la autopsia de ley, procedimiento que determinará con precisión científica la causa y el mecanismo de la muerte.

El entorno de la víctima: Una discusión previa

El fiscal a cargo del caso brindó declaraciones preliminares tras el levantamiento del cadáver, confirmando que la línea de investigación se centra en el círculo cercano de la mujer.

El sospechoso: "Hay un sospechoso que estamos todavía con investigaciones para poder corroborar, es su pareja ", afirmó la autoridad ministerial.

El móvil: Según el fiscal, se tiene conocimiento de que, previo al fallecimiento, habría ocurrido una discusión de pareja , dato que se convierte en la pieza clave para la tipificación del delito.

Investigación en curso: "De momento se ha realizado el levantamiento legal. No puedo determinar todavía la tipificación exacta, estamos en investigaciones preliminares para determinar la causa de muerte", añadió.

Escena bajo custodia

Durante el operativo, el vehículo del IDIF retiró los restos de la víctima mientras efectivos policiales mantenían el acordonamiento de la vía para evitar el paso de vehículos y curiosos.

Los vecinos, que observaron con asombro el movimiento de los peritos, reiteraron que no escucharon gritos ni ruidos de auxilio. Al tratarse de una casa ocupada mayoritariamente por inquilinos, la dinámica de convivencia ha dificultado que los testigos notaran irregularidades antes de la llegada de la policía.

De ratificarse la causa de muerte y la participación de la pareja, este hecho se consolidaría como el tercer feminicidio en Cochabamba en este 2026, una cifra que enciende las alarmas en las instituciones de protección a la mujer apenas iniciado el segundo trimestre del año.

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