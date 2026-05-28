Tarija alberga foro económico con China para impulsar inversiones y exportaciones

Tarija se convirtió este jueves en sede del Foro de Cooperación Económica y Comercial “Bolivia hacia el mundo con China”, un encuentro que apunta a fortalecer proyectos de inversión, comercio y desarrollo productivo entre ambos países.

El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, destacó que este evento refleja el trabajo realizado durante la última década en materia de apropiación tecnológica y apertura de oportunidades para atraer inversiones chinas al departamento.

“Tenemos oportunidades para exportar vinos y singani. También podríamos avanzar en la generación de un centro agrologístico donde se concentre la producción de granos argentinos, paraguayos y de otros países que van hacia China”, señaló Torres.

Por su parte, el vicegobernador de Tarija, Gonzalo Ávila, calificó el foro como una gran oportunidad para construir alianzas público-privadas que permitan concretar acuerdos en favor del desarrollo regional y nacional.

“Necesitamos entender que debemos tener una agenda de competitividad que nos permita abrir mercados y evaluar nuestras opciones comerciales”, afirmó Ávila.

En tanto, el embajador de China en Bolivia, Wang Liang, destacó la realización del encuentro y aseguró que existe interés del empresariado chino en explorar oportunidades comerciales e inversiones en Bolivia.

“Hay mucho interés en explorar el mercado boliviano. Soy optimista de que se concretarán posibilidades de hacer negocios con sus contrapartes en Tarija y Bolivia”, manifestó el diplomático.

El foro reúne a representantes del sector público, empresarios y actores vinculados al comercio internacional con el objetivo de fortalecer vínculos económicos y abrir nuevos mercados para la producción boliviana.

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