En medio de la preocupación por la circulación de información falsa en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz lanzó un llamado a la población para no dejarse manipular por mensajes alarmistas y rumores que generan miedo e incertidumbre.

Durante su participación en el Consejo Económico y Social, la autoridad cuestionó la difusión de contenidos que, según dijo, buscan engañar a la ciudadanía mediante plataformas digitales y cadenas compartidas en teléfonos celulares.

“Hay gente que está aprovechando las redes sociales para engañar a la gente”, afirmó.

Paz hizo referencia a rumores que circularon recientemente sobre supuestos aviones cargados con armamento y explosivos.

“Está llegando un avión con armamento para matar a nuestros hijos con explosivos… los aviones Hércules están trayendo alimentos”, aclaró.

La autoridad pidió a la población reflexionar antes de creer o compartir mensajes que circulan en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

“Cuando escuchen eso en el teléfono, piensen: ¿quién será el que está al otro lado?, ¿por qué está diciendo esa mentira?”, expresó.

En su intervención, Rodrigo Paz también relacionó la desinformación con valores éticos y religiosos, señalando que quienes difunden mentiras buscan generar temor y división.

“Dentro de poco van a decir que Dios no existe. Claro, porque los que son diabólicos no quieren que Dios exista, porque Dios es la verdad”, sostuvo.

Además, añadió:

“Dios expresa verdad, no expresa mentira. El que miente está con el diablo. Dios te está pidiendo que hables con la verdad”.

Las declaraciones generaron repercusión en redes sociales y reabrieron el debate sobre la difusión de noticias falsas, rumores y mensajes alarmistas en plataformas digitales, especialmente en momentos de tensión social o política.

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