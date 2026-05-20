Gobierno de Bolivia recibe el respaldo internacional y llaman a preservar la democracia

Ante la situación social, económica y política que atraviesa el país el mandatario boliviano recibió respaldo de diversas esferas dando aliento y protección a la democracia ante ya los 20 días de conflictos que vive la ciudad de La Paz.

Respaldo de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su respaldo al gobierno del presidente Rodrigo Paz y llamó a preservar la institucionalidad democrática frente a la crisis social y política en Bolivia.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados en los últimos días y señaló que Bolivia atraviesa un momento “extraordinariamente difícil” debido a la combinación de tensiones políticas, presión institucional y crisis económica.

“La Secretaría General apoya al Gobierno democráticamente elegido en Bolivia, liderado por el presidente Paz, y también a todas las instituciones democráticas del Estado Plurinacional de Bolivia”, declaró Ramdin.

Asimismo, la OEA exhortó a todos los sectores a comprometerse con un diálogo inclusivo y fructífero, advirtiendo que socavar las instituciones solo profundiza la crisis social y política.

Respaldo del Grupo IDEA

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesta por 31 exjefes de Estado y Gobierno, denunció la manipulación política de las movilizaciones en Bolivia y exhortó al respeto de la institucionalidad democrática.

El comunicado de IDEA señaló que algunos sectores buscan romper el orden constitucional bajo el pretexto de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles.

“Se mantiene los bloqueos, lo que afecta el abastecimiento alimentario y de combustibles de la población”, indicó el grupo, pidiendo vigilancia de la OEA y un diálogo pacífico entre las partes.

Respaldo de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Christopher Landau, expresó su rechazo a los intentos de derrocar al presidente Rodrigo Paz mediante protestas sociales, afirmando que el mandatario fue elegido democráticamente.

“Hablé esta tarde con mi amigo el presidente Paz y le aseguré que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional y legítimo de Bolivia”, publicó Landau en X, enfatizando que no se permitirá que criminales o narcotraficantes desestabilicen al país.

El pronunciamiento estadounidense condena los disturbios y bloqueos que afectan la movilidad y abastecimiento en Bolivia.

Marco Rubio

El Secretario de Estado de los Estados Unidos también se manifestó en red social X, manifestando que el Gobierno de los Estados Unidos apoya al presidente Paz.

Respaldo de Argentina

El presidente argentino Javier Milei respondió al agradecimiento del presidente Paz por el envío de aviones Hércules para asistencia humanitaria, reafirmando que Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas.

“Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”, afirmó Milei.

Milei destacó que la cooperación entre ambos países representa un gesto de hermandad histórica y compromiso con la protección de la vida y el bienestar de la población boliviana.

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