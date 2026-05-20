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Desabastecimiento de carburantes afecta al norte paceño tras dos semanas de bloqueos

Pobladores de Mapiri realizaron largas filas para adquirir gas licuado de petróleo debido a la reducción en la provisión de combustibles provocada por los bloqueos.

Juan Marcelo Gonzáles

20/05/2026 17:38

Agregar Reduno en
Foto: Pobladores de Mapiri hacen fial por GLP
La Paz

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Desde tempranas horas de este miércoles, los pobladores de Mapiri, en el norte del departamento de La Paz, se vieron obligados a hacer extensas filas para adquirir gas licuado de petróleo (GLP). Según los vecinos, la provisión de combustible se ha reducido considerablemente tras más de dos semanas de bloqueos en la región, generando preocupación y dificultades para las familias locales.

La falta de combustible afecta la movilidad, la cocción de alimentos y la operación de comercios y servicios esenciales, complicando la vida diaria de los habitantes de Mapiri y las comunidades cercanas.

Llaman al diálogo

Las autoridades locales y representantes de la comunidad llamaron a solucionar los bloqueos para garantizar el abastecimiento de carburantes y permitir que la población tenga acceso a insumos básicos de manera segura y continua.

La situación evidencia el impacto directo de los bloqueos sobre el suministro de recursos esenciales y la urgencia de coordinar medidas que aseguren la normalidad

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