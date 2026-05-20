Violencia en Cotapachi: Alcaldía de Colcapirhua denuncia un herido y destrozos a maquinaria pesada

El conflicto por el tratamiento de la basura escaló a niveles de violencia en la zona de Cotapachi. La Alcaldía de Colcapirhua denunció públicamente que un grupo de comunarios que mantiene bloqueada la región atacó de forma agresiva a un funcionario municipal y vandalizó maquinaria pesada de la institución.

Según el reporte oficial de las autoridades municipales, el hecho fue protagonizado por un grupo de al menos 30 personas, quienes reaccionaron de manera violenta contra el equipo que se encontraba en el lugar.

Los manifestantes arremetieron con piedras contra la maquinaria pesada, logrando romper los vidrios y provocar daños materiales de consideración en las unidades del municipio.

La peor parte la llevó el operario de la maquinaria atacada. Producto de las agresiones físicas y los objetos contundentes lanzados por la turba, el trabajador municipal resultó con diversas lesiones. Ante la gravedad de su estado, tuvo que ser evacuado de emergencia y trasladado hasta un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata.

Ante este escenario de tensión por el conflicto del traslado de residuos, la Alcaldía de Colcapirhua hizo un llamado urgente a la calma e instó formalmente a los comunarios a instalar una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo pacífico y deponer las medidas de presión.

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