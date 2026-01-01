Subteniente Castellón recibe alta médica y se defiende en libertad tras incidentes en Cotapachi

El subteniente Castellón, el oficial de policía involucrado en los violentos enfrentamientos durante el desbloqueo del sector de Cotapachi, fue dado de alta médica tras semanas de recuperación. El efectivo, que aún utiliza una muleta para desplazarse, fue visto recientemente uniformado participando en una actividad de colación de la policía, donde estuvo acompañado por sus familiares y colegas.

El subteniente Castellón enfrenta un proceso judicial tras los conflictos en el ingreso al botadero de Cotapachi, donde dos comunarios perdieron la vida y varias personas, entre pobladores y policías, resultaron heridas.

Respecto a su situación jurídica y los hechos:

Defensa en libertad: Tras una audiencia de medidas cautelares, la justicia determinó que el oficial podrá defenderse en libertad durante el proceso de investigación.

Declaración de defensa propia: Castellón está acusado de disparar su arma reglamentaria, acción que, según su declaración, realizó en defensa propia para proteger su vida y la de sus camaradas ante el ataque de bloqueadores.

Estado de salud: Aunque ya recibió el alta, el oficial aún presenta secuelas físicas de los enfrentamientos, por lo que requiere el uso de una muleta para caminar.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer los hechos ocurridos en aquel punto de bloqueo, mientras el oficial se reincorpora paulatinamente a las actividades de su institución.

Mira la programación en Red Uno Play