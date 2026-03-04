Dos adolescentes reciben detención preventiva por crimen en Caracollo

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron enviados con detención preventiva al Centro de Reintegración Social “Renacer”, acusados del feminicidio de una joven madre en el municipio de Caracollo, departamento de Oruro.

La medida fue dispuesta tras la audiencia cautelar desarrollada en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, donde el Ministerio Público presentó los elementos de convicción recolectados en el lugar del hecho, incluidos los resultados preliminares de la autopsia médico legal.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que las pericias permiten presumir la autoría y participación de ambos implicados en el crimen.

Imputaciones

De acuerdo con la investigación, el adolescente de 17 años, expareja de la víctima, fue imputado por feminicidio en grado de autoría. La otra implicada, de 16 años y actual pareja del principal investigado, enfrenta el mismo cargo en grado de complicidad.

A pocos metros de donde fue hallado el cuerpo de la joven madre, de 16 años, se encontró a su bebé de cinco meses. La menor fue auxiliada y trasladada a un centro médico, donde permanece estable bajo observación.

Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias de este hecho que generó consternación en la población.

Mira la programación en Red Uno Play