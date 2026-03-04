TEMAS DE HOY:
El Alto inicia celebración de sus 41 años con desfile cívico-militar

Instituciones, estudiantes y organizaciones sociales participan en el desfile por los 41 años de la ciudad.

Ana Fabiola Barriga Soliz

04/03/2026 10:59

Foto: Varias instituciones forman parte del desfile que recorre las calles alteñas.
El Alto

Escuchar esta nota

Desde tempranas horas, instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales se concentraron en la zona para participar en la actividad organizada por la Central Obrera Regional (COR).

El punto de concentración fue establecido en el cruce Viacha, por lo que se dispuso el corte del carril en dirección a la Ceja para facilitar el recorrido de las delegaciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

El palco oficial fue instalado a la altura de la calle 3, donde autoridades nacionales, municipales y legisladores saludan el paso de las diferentes representaciones.

En la jornada participan sectores productivos, organizaciones sociales, unidades militares, maestros y estudiantes de las unidades educativas de los 14 distritos que conforman el municipio.

Muchos escolares portan cintillos negros en señal de luto, en homenaje a las víctimas del reciente accidente aéreo, lo que marcó la jornada con un mensaje de solidaridad y reflexión.

El Alto fue fundada el 6 de marzo de 1985 y se encuentra ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la meseta altiplánica.

Actualmente, la ciudad se divide en 14 distritos: 10 urbanos y 4 rurales.

A sus 41 años, la urbe reafirma su crecimiento, su fuerza social y su espíritu trabajador, celebrando un nuevo aniversario con orgullo y sentido de pertenencia.

