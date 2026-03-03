Cochabamba: FEXCO 2026 reunirá a más de 1.500 empresas

La FEXCO se prepara para una nueva versión en 2026 con importantes novedades en infraestructura, espectáculos y participación empresarial. El evento se desarrollará del 23 de abril al 3 de mayo en la ciudad de Cochabamba.

La gerente de la feria, Mariela Jiménez, informó que esta será la cuarta versión de la nueva etapa de la feria y que se espera superar nuevamente las expectativas de visitantes y negocios generados.

Entre las principales novedades se encuentra la construcción de un auditorio moderno con estándares internacionales que demandará una inversión superior a 20 millones de bolivianos. Este nuevo espacio tendrá capacidad para 1.050 personas y permitirá realizar eventos empresariales, culturales y exposiciones internacionales.

FEXCO Arena para grandes espectáculos

Otra de las atracciones será el escenario FEXCO Arena, donde se realizarán conciertos y espectáculos musicales de gran magnitud durante el denominado FEXCO Fest.

La nueva gradería permitirá albergar hasta 30.000 personas, consolidando este espacio como uno de los escenarios más grandes para eventos musicales en el país. La cartelera oficial de artistas nacionales e internacionales será presentada el 11 de marzo.

Expositores

Para esta versión se confirmó la participación de más de 1.500 expositores, lo que significa que prácticamente todos los espacios disponibles ya están comprometidos.

Asimismo, participarán delegaciones empresariales de varios países, entre ellos México, Perú, India y Chile, además del pabellón de la Unión Europea y el pabellón americano.

Impacto económico

La organización estima que la feria generará 35.000 empleos directos e indirectos y aportará aproximadamente 2,5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante su desarrollo.

Además, se prevé alcanzar alrededor de 181 millones de dólares en intenciones de negocio mediante la rueda empresarial y la vitrina comercial exportadora.

Mira la programación en Red Uno Play