Tarija: Capturan a exfuncionario por presuntas irregularidades en Aduana

Se trata de un exfiscal de obras que debía precautelar el normal desarrollo de la construcción en los predios observados. Según informó el fiscal Aldo Meza, el implicado fue citado para prestar declaración informativa, pero no se presentó ante el Ministerio Público, por lo que se ejecutó su captura y traslado a la sede de gobierno.

El proceso penal se sigue por los presuntos delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Otros implicados

Dentro de la misma investigación figura también el representante legal de la empresa que habría ejecutado la construcción del edificio.

Asimismo, la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, cuenta con mandamiento de aprehensión y se activó en su contra una alerta migratoria.

El fiscal Meza informó que se aguarda el reporte de la Dirección General de Migración para conocer el flujo migratorio de Serrudo y establecer si abandonó el país.

Indicios de sobreprecio

De acuerdo con los antecedentes del caso, existen indicios de un posible sobreprecio en la compra del terreno donde se levantó el edificio. La investigación preliminar señala que la adquisición se habría realizado sin cumplir plenamente los requisitos técnicos y legales, presentando inconsistencias en la superficie del predio y un saneamiento legal incompleto.

