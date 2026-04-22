Tarija: Transporte Libre levanta bloqueo tras acuerdos con ABC y compromiso del Gobierno

En conferencia de prensa realizada en Tarija, el dirigente del Transporte Libre, Luis Casso, anunció la suspensión de bloqueos tras sostener reuniones con autoridades nacionales.

“Se ha hecho presente el Presidente Ejecutivo del ABC a pedido de este voto resolutivo (…) porque sabía que venía un paro”, afirmó el dirigente.

Compromisos de la ABC

Según el documento firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se garantizó la atención de emergencias viales y la transitabilidad en rutas estratégicas.

Entre los principales compromisos, se anunció el despliegue de maquinaria hasta el 30 de abril en el tramo Tarija–Entre Ríos–Los Blancos, además de estudios para proyectos como:

Variante Canaletas–Entre Ríos

Diagonal El Portillo–Santa Bárbara

Túnel de La Guaragüe

Rehabilitación de la Ruta 9 (Villamontes–Yacuiba)

Tema combustibles queda en agenda

Casso también se refirió a la problemática por la calidad del combustible, uno de los principales reclamos del sector.

Indicó que, tras la renuncia de la presidenta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), se gestionó una reunión con nuevas autoridades del área.

“El compromiso (…) es que la próxima semana arribarán autoridades del sector de hidrocarburos para informar sobre los puntos planteados”, señala la nota enviada por el delegado presidencial.

Levantan bloqueos en todo el departamento

Tras estos acuerdos, el dirigente confirmó el levantamiento inmediato de las medidas de presión.

“En este momento hemos dado la orden de liberación de las vías (…) para que la población pueda circular con normalidad”, sostuvo.

Transporte anuncia cuarto intermedio

El sector declaró un cuarto intermedio en las movilizaciones, a la espera de que se concreten los compromisos asumidos por el Gobierno.

“Vamos a dialogar sin necesidad de presión (…) hemos visto la predisposición de las autoridades”, concluyó Casso.

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