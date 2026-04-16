Paz sorprende al volar en un avión militar durante acto oficial en Tarija

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, voló este miércoles en un avión militar de combate en un ejercicio de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) con motivo de los 209 años de la batalla de 'La Tablada', librada en 1817 en la región sureña de Tarija contra tropas españolas durante la guerra independentista americana.

El mandatario, que es el capitán general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, participó en el ejercicio aéreo a bordo de un avión caza k-8 de la FAB, vestido con un overol verde de piloto y con un casco de color azul que llevaba impreso su apellido en la parte frontal.

Tras sobrevolar la ciudad de Tarija, capital de la región homónima, y sus alrededores, el avión retornó al hangar del Grupo Aéreo de Caza 33 (GAC-33) en la IV Brigada Aérea.

En el lugar, el presidente agradeció a la FAB por la oportunidad y sostuvo que "un piloto siempre tiene que ver no la primera línea, tiene que ver a futuro".

"Un buen piloto siempre está viendo qué viene más adelante, está orientando la ruta a seguir sobre asumir ese nuevo destino. Y eso es lo que tiene que hacer un presidente, tiene que ser un buen piloto que está viendo las dificultades, que está viendo las complicaciones y está asumiendo decisiones en momentos muy difíciles", agregó.

Paz confesó que viajó en motocicleta por distintas partes del territorio boliviano e incluso por el sur de Perú, el norte de Chile y el norte argentino, "pero nada es comparable" con "poder ver la patria desde los cielos y mejor si es de las manos de los grandes pilotos de la FAB".

El mandatario abogó por la unidad del país y mencionó que la Fuerzas Armadas han sido fundamentales en esta tarea ante los "intentos de división" que hubo en el pasado.

Paz gobierna estos días desde Tarija, dentro de las conmemoraciones por la batalla de 'La Tablada'.

El 15 de abril de 1817 las tropas realistas comandadas por Mateo Ramírez fueron derrotadas cerca de lo que hoy es la ciudad de Tarija por el ejército de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata, luego Argentina, en la lucha por la independencia del Alto Perú, en la actual Bolivia.

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