Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Santa Cruz entran en silencio electoral.

Desde las 00:00 de este jueves 16 de abril entró en vigencia el periodo de silencio electoral en Bolivia, en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026. La medida, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), alcanza a los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni y Santa Cruz, donde se desarrollará la votación el domingo 19.

La disposición se sustenta en la Ley N° 026 del Régimen Electoral y en normativa específica del TSE, y tiene como objetivo que la ciudadanía pueda reflexionar su voto sin presiones externas en los días previos a acudir a las urnas. En ese contexto, queda prohibida toda forma de propaganda electoral, así como cualquier manifestación pública de apoyo o rechazo a candidaturas, hasta las 18:00 del día de la votación.

El alcance de la restricción incluye mensajes difundidos por cualquier medio o plataforma, en tanto se consideran propaganda todas aquellas acciones orientadas a promover organizaciones políticas o solicitar el voto. La normativa establece que este tipo de actividades solo está permitido hasta 72 horas antes de la jornada electoral.

A estas medidas se suma la aplicación de la denominada ley seca, que regirá desde las 00:00 del viernes 17 de abril hasta las 12:00 del día siguiente a la votación. Durante ese periodo queda prohibida la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en los cinco departamentos donde se desarrollará la segunda vuelta.

El domingo 19 también estarán vigentes otras restricciones. No se permitirán actos, reuniones ni espectáculos públicos, tampoco el traslado de electores entre recintos de votación ni la portación de armas de fuego u objetos peligrosos. En cuanto a la circulación, se restringirá el tránsito de vehículos motorizados durante toda la jornada, salvo aquellos que cuenten con autorización expresa del TSE o de los tribunales electorales departamentales. Están exceptuados los vehículos de la Policía y de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de seguridad.

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en la retención del vehículo, la detención del conductor hasta las 00:00 del 20 de abril y la aplicación de multas, según establece la normativa vigente.

Asimismo, el TSE dispuso la suspensión de los servicios de transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo en los departamentos donde se realizará la votación, así como la prohibición de viajes interdepartamentales e interprovinciales durante la jornada electoral. La restricción no alcanza a los vuelos internacionales.

El Órgano electoral recomendó a la población y a las empresas de transporte tomar previsiones con anticipación y recordó que las autorizaciones especiales de circulación serán emitidas conforme a la reglamentación vigente.

Con información del TSE

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