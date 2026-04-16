El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este jueves 16 de abril tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país habrá presencia de chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias durante el desarrollo de la jornada.

La Paz tendrá chubascos aislados, con temperaturas que estarán entre 6°C y 22°C y con baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -2°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá una jornada un poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 21°C.

Potosí presentará un día poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 23°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada nubosa y temperaturas entre 12°C y 27°C, y sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá una jornada nubosa, alcanzando valores entre 13°C y 22°C y sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá una jornada un poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 12°C a los 26°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada llena de tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada con tormentas eléctricas, con temperaturas entre 23°C y 30°C y alta probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con tormentas eléctricas y alta probabilidad de lluvias, con una mínima de 24°C y una máxima de 30°C.

Cobija tendrá tormentas eléctricas en la región con temperaturas entre 22°C y 31°C, y una alta probabilidad de lluvias.

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