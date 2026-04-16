¿Cuáles son los candidatos que irán al balotaje del domingo 19 de abril?

La jornada democrática de este domingo 19 de abril marcará el cierre de un ciclo electoral decisivo para la estructura descentralizada del país. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que cinco departamentos deberán dirimir en segunda vuelta la titularidad de sus gobernaciones departamentales.

En cada una de estas regiones, la ausencia de una mayoría absoluta en la primera vuelta obligó a esta nueva convocatoria ciudadana. Los electores deberán elegir entre las dos opciones más votadas, definiendo así el rumbo administrativo de sus territorios para los próximos años.

Candidatos confirmados por departamento

El escenario político presenta una diversidad de opciones políticas que buscan captar el voto de los indecisos y de aquellos cuya opción quedó fuera en marzo. A continuación, se detallan los protagonistas de esta contienda electoral por región:

Santa Cruz: La disputa se centra entre Juan Pablo Velasco , de la agrupación Libre, y Otto Ritter , quien representa a Santa Cruz para Todos.

La disputa se centra entre , de la agrupación Libre, y , quien representa a Santa Cruz para Todos. Beni: El electorado beniano deberá decidir entre Jesús Egüez Rivero , de la Alianza Patria Unidos, y Hugo Vargas Roca , por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

El electorado beniano deberá decidir entre , de la Alianza Patria Unidos, y , por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Tarija: La contienda enfrenta a Adrián Oliva Alcázar , bajo la bandera de Alianza Patria, contra María René Soruco , del frente Camino Democrático para el Cambio.

La contienda enfrenta a , bajo la bandera de Alianza Patria, contra , del frente Camino Democrático para el Cambio. Chuquisaca: En el sur del país, el pulso será entre Luis Ayllón , de la Alianza Gente Nueva, y Franz García , candidato de Alianza Patria.

En el sur del país, el pulso será entre , de la Alianza Gente Nueva, y , candidato de Alianza Patria. Oruro: El departamento minero definirá su futuro entre Edgar Sánchez Aguirre (Jach’a – Jakisa – Sol – Fesorc) y Oscar Chambi Callapa (Alianza Patria Oruro).

Un domingo clave para la gestión pública

Las autoridades electorales han garantizado que el material necesario ya se encuentra en proceso de gestión para la distribución hacia las áreas rurales y urbanas. Se espera que la participación ciudadana iguale o supere los índices registrados en la primera vuelta para legitimar a las nuevas autoridades regionales.

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