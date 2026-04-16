¿Cuáles son los candidatos que irán al balotaje del domingo 19 de abril?

Tras una intensa campaña electoral, Beni, Oruro, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz se preparan para elegir a sus máximas autoridades departamentales.
15/04/2026 22:39
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La jornada democrática de este domingo 19 de abril marcará el cierre de un ciclo electoral decisivo para la estructura descentralizada del país. El Tribunal Supremo Electoral ha confirmado que cinco departamentos deberán dirimir en segunda vuelta la titularidad de sus gobernaciones departamentales.
En cada una de estas regiones, la ausencia de una mayoría absoluta en la primera vuelta obligó a esta nueva convocatoria ciudadana. Los electores deberán elegir entre las dos opciones más votadas, definiendo así el rumbo administrativo de sus territorios para los próximos años.
Candidatos confirmados por departamento
El escenario político presenta una diversidad de opciones políticas que buscan captar el voto de los indecisos y de aquellos cuya opción quedó fuera en marzo. A continuación, se detallan los protagonistas de esta contienda electoral por región:
Un domingo clave para la gestión pública
Las autoridades electorales han garantizado que el material necesario ya se encuentra en proceso de gestión para la distribución hacia las áreas rurales y urbanas. Se espera que la participación ciudadana iguale o supere los índices registrados en la primera vuelta para legitimar a las nuevas autoridades regionales.
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